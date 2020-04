Mann siktet for drapsforsøk på flere politimenn i Rogaland

En mann i 50-årene er siktet for drapsforsøk etter å ha løsnet skudd mot flere polititjenestemenn på Dale utenfor Sandnes i Rogaland, opplyser politiet.

Mannen fremstilles for varetektsfengsling mandag. Påtalemyndigheten mener at det er fare for gjentakelse.

– Vi har utvidet siktelsen fra uforsiktig omgang med skytevåpen til drapsforsøk mot flere polititjenestemenn, samt oppbevaring av en stor mengde våpen og ammunisjon, sier seksjonsleder for påtale i Agder politidistrikt, Cecilie Pedersen Hille.

Utenfor livsfare

Hendelsen skjedde fredag kveld. Politiet fikk ved 19.30-tiden melding om at det var avfyrt et skudd med våpen i luften utenfor en bolig på Dale utenfor Sandnes i Rogaland.

– Da politiet ankom stedet, løsnet en mann i 50-årene flere skudd mot politiet, opplyser Agder politidistrikt.

Politiet løsnet skudd mot mannen, som ble truffet. Han er utenfor livsfare og blir skrevet ut fra sykehus mandag.

Ingen polititjenestemenn ble truffet da mannen løsnet skudd mot dem.

Kunne gått verre

Agder politidistrikt etterforsker saken mot mannen, mens Spesialenheten for politisaker etterforsker politiets handlemåte.

Enheten har tre etterforskere på saken.

– Vi begynner å danne oss et bilde av hva som skjedde. Dette er en svært alvorlig hendelse som kunne fått et alvorligere utfall både for mannen og politifolkene, sa advokat Ellen Eikeseth Mjøs, som er leder av Spesialenhetens etterforskningsavdeling Vest-Norge, til Stavanger Aftenblad søndag.

Mannen ble truffet i magen, ifølge avisen.

