Mann siktet for drapsforsøk på Romerike

En mann er siktet for drapsforsøk med kniv på en mann i 30-årene på Jessheim lørdag. Mandag ble han siktet for varetektsfengslet.

Det var i 12.30-tiden lørdag at politiet fikk melding om at en mann i 30-årene var knivstukket flere ganger i magen i Jessheim sentrum.

En mann i 50-årene ble pågrepet på stedet. Han ble først siktet for kroppsskade, men Romerikes Blad skriver at siktelsen nå er utvidet til å gjelde drapsforsøk.

Den siktede ble mandag fremstilt for varetektsfengsling i Nedre Romerike tingrett. Påtalemyndigheten hadde bedt om fire ukers varetekt for mannen på grunn av bevisforspillelsesfare. Dommeren falt imidlertid ned på kun én ukes varetekt, slik at mannen slippes ut lille julaften dersom ikke fengslingen forlenges senere.

Julefeiring

Dommeren skriver i kjennelsen at etterforskningsskrittene som gjenstår, og som brukes som begrunnelse for faren for bevisforspillelse, vil kunne gjennomføres på relativt kort tid.

– Siktede vil også ved en varetektsfengsling utover én uke være fratatt muligheten til julefeiring og ferie sammen med sin kone og sine barn, som er en vesentlig belastning for siktede. Etter rettens syn er det derfor ikke grunnlag for varetektsfengsling i mer enn én uke, da det vil være et uforholdsmessig inngrep., skriver dommeren.

Påtalemyndigheten har tatt betenkningstid for å vurdere om de skal anke kjennelsen.

Ikke livstruende

Ifølge Romerikes Blad skal mannen som ble knivstukket, ha jobbet som håndverker for den siktede.

Søndag ble det opplyst at den fornærmede er alvorlig, men ikke livstruende skadd.

