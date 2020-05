Mann siktet for Nittedal-drap leide bolig av den drepte

Mannen som er siktet for drap i Nittedal, leier bolig av mannen som ble funnet død i en bil på en parkeringsplass torsdag, opplyser politiet.

– Avdøde er involvert i en familiebedrift som eier boligen som den siktede leier, sier politiadvokat Aud Gravås i Øst politidistrikt.

Politiet har siktet en mann i 40-årene for drap etter at en død mann i 30-årene ble funnet i en bil i Nittedal tidlig torsdag morgen. Mannen fremstilles for varetektsfengsling fredag.

– Siktede er begjært varetektsfengslet, og begjæringen vil bli behandlet av retten fredag. Fordi siktede samtykker, vil fengslingen gå som kontorforretning uten at partene fysisk møter, sier Gravås.

Det var en politipatrulje som fant den døde mannen i en bil utenfor Maxbo i Nittedal klokken 5.30 torsdag morgen. Han hadde da blitt meldt savnet onsdag kveld. Bilen er eid av den siktede mannen, som først ble avhørt som vitne.

Politiet ønsker fredag ikke å gi ytterligere opplysninger om relasjonen mellom avdøde og siktede, eller leieforholdet. Den siktede er avhørt, men politiet kan heller ikke si noe om hva han har forklart.

Romerikes Blad skrev torsdag at den avdøde mannen i 30-årene står oppført med millionformue og var en del av det som har vært en kjent familiebedrift i Nittedal.

