Mann siktet for trusler mot Frp-topp forblir varetektsfengslet

Lagmannsretten har forkastet anken om varetektsfengsling av mannen som er siktet for å ha truet Frp-politiker Jon Engen-Helgheim.

Fredagens kjennelse fra Borgarting lagmannsrett innebærer at mannen i 20-årene forblir varetektsfengslet til 31. juli.

I likhet med Oslo tingrett mener Borgarting lagmannsrett at det er skjellig grunn til mistanke mot mannen. Han er siktet for å ha sendt Helgheim trusler på Messenger i midten av juni. Han er i tillegg siktet for ulovlig befatning med skytevåpen og narkotikaovertredelse.

Den siktede ble pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste 2. juli og varetektsfengslet i fire uker dagen etter.

