Mann siktet for vold mot kvinne og egne barn i Drammen

En mann som er siktet for å ha utøvd vold mot sine to barn og deres mor på en buss på Konnerud i Drammen søndag, framstilles for fengsling tirsdag eller onsdag.

– Vi har saker registrert på ham fra tidligere, sier politiadvokat Linda Marie Robbestad i Sørøst politidistrikt til Drammens Tidende. Robbestad er ikke kjent med tilstanden til moren og de to barna. Søndag var skadeomfanget ukjent. Mannen hadde mandag formiddag ennå ikke fått oppnevnt forsvarer. Dermed er det også ukjent hvordan han stiller seg til siktelsen. De fornærmede har heller ikke fått oppnevnt bistandsadvokat ennå. De involverte vil bli avhørt i løpet av de kommende dagene. (©NTB) Vold

Politi

