Mann siktet for voldtekt på Sørum - fengslet i to uker

En mann i 40-årene er siktet for voldtekt av en kvinne i 30-årene på Sørum i Akershus. Han ble torsdag varetektsfengslet i to uker.

Voldtekten skal ha skjedd natt til onsdag, skriver Romerikes Blad. Mannen nekter straffskyld og begjærte seg løslatt under fengslingsmøtet i Nedre Romerike tingrett torsdag ettermiddag. Politiet ba om fire ukers varetekt, men retten mente det kun var grunnlag for to ukers fengsling.

Kvinnen har forklart at hun ble voldtatt i en bobil på en arbeidsplass i Sørum. En beboer i nærheten varslet politiet om saken onsdag morgen.

– Hun er forslått og er innlagt på sykehus, sier politiadvokat Qasim Bhatti i Øst politidistrikt til avisen.

Både den siktede mannen og kvinnen har østeuropeisk statsborgerskap, men begge er bosatt i Norge. Politiet jobber med å avklare om det er noen relasjon mellom dem, og sier at det kan se ut som de har «en viss form for bekjentskap».

