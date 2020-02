Mann skadd i fallulykke på Biri

En mann i 20-årene ble mandag formiddag skadd i en fallulykke på Moelven Mjøsbruket på Biri i Oppland. Mannen er fraktet til sykehus med luftambulanse.

– Det har vært ei fallulykke. En mann i 20-åra har falt ned i forbindelse med arbeid. Det er uvisst skadeomfang, sier operasjonsleder Per Solberg i Innlandet politidistrikt til Oppland Arbeiderblad.

Meldingen kom til politiet like før klokka 11. Mannen ble fraktet til Ullevål sykehus med luftambulanse.

– Vi undersøker hva som har foregått, og sørget for at Arbeidstilsynet blir orientert om hendelsen. Vi oppretter en undersøkelsessak og rapporterer. Det er mye ansvar for å ivareta mannskap på en slik arbeidsplass, sier Solberg.

