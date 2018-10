En mannlig kajakkpadler i 40-årene er skadd etter å ha kollidert med et fjell ved Nevlunghavn i Vestfold lørdag.

Politiet opplyser at ulykken har skjedd ved Ytre Langholmene, sør for Nevlunghavn i Larvik kommune.

Det ble først meldt at mannen var kritisk skadd, men klokken 16.19 skriver Sørøst politidistrikt på Twitter at skadeomfanget ikke er like alvorlig som først antatt.

– Pasienten er våken og har vondt i en skulder, ellers usikkert skadeomfang, ikke kritisk, skriver politiet.

Mannen blir nå fraktet til Tønsberg sykehus med luftambulanse.



