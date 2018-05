Mann skadet etter fall fra 2. etasje i Bergen

Det var mange vitner til fallulykken.

(ba.no): Klokken 1502 fikk politiet melding om at en mann hadde falt ned fra 2. etasje i et hus på Vetrlidsallmenningen like ved Fløibanens nedre stasjon.

– En mann falt ned fra en balkong da han skulle kaste noe ned til noen utenfor. Han var bevisstløs de politiet kom til stedet, og var også bevisstløs da han ble fraktet bort i ambulanse, sier politiets innsatsleder, John-Endre Skeie, til BA.

Mannen har pådratt seg hodeskader i fallet.

Det var mange vitner til fallulykken.

– Vi har nå satt i gang taktisk etterforskning i form av vitneavhør på stedet og fotobevis fra leiligheten. Så langt tyder alt på at dette var et uhell, sier Skeie.

Operasjonsleder i Vest politidistrikt, Eivind Hellesund, sier til BA at det var en 21 år gammel mann som ble skadet i fallulykken.

– Nødetatene kom raskt til stedet, og mannen ble fraktet til akuttmottaket på Haukeland, sier Hellesund.

Klokken 1530 melder Helse Bergen i en pressemelding at den 21 år gamle mannen er alvorlig skadet.

Politiet avslutter sitt arbeidet på stedet like før klokken 1600.

Les mer fra Bergensavisen her.

SKADEOMFANGET UKJENT: Ambulanse og politi rykket ut til stedet.

Mest sett siste uken