Mann skal ha blitt bundet og slått i hjemmeran i Trondheim

En mann opplyser å ha blitt bundet, slått og frastjålet eiendeler hjemme hos seg selv på Strindheim i Trondheim. Mannen er ikke alvorlig skadd.

Hendelsen skal ha skjedd like før klokken 1 natt til søndag. Fornærmede har selv forklart at to gjerningspersoner bandt ham fast og slo ham mens de stjal flere eiendeler, deriblant telefonen hans.

Fornærmede klager på smerter i hodet, skuldrene og hendene og blir tilsett av ambulansepersonell på stedet. Fordi han har blitt frastjålet telefonen sin, fikk han ikke varslet politiet før samboeren kom hjem en time senere, klokken 1.47, har han selv forklart.

– Vi er hjemme hos fornærmede og forsøker å innhente så mange opplysninger som mulig. Om vi setter i gang noe søk i natt, avhenger av de opplysningene vi får, sier operasjonsleder Bjørn Handegard i Trøndelag politidistrikt til NTB.

I tillegg til å snakke med fornærmede jobber politiet med å sikre eventuelle spor hjemme hos ham.

