Mann skjøt fyrverkeri mot politiet under pågripelse

En mann i 20-årene er pågrepet mistenkt for å ha avfyrt et prosjektil inne på et tog. Mannen ble pågrepet ved Årnes stasjon mandag ettermiddag.

– Vedkommende som ble truffet, ble ikke skadd. Prosjektilet gikk inn i headsettet som han hadde på hodet og ble sittende fast der, opplyser operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt til NTB. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 13.05. Både den mistenkte og mannen som ble truffet av prosjektilet, gikk på toget på Kongsvinger. – I forbindelse med at mannen skulle gå ut av toget på Årnes, avfyrte han et prosjektil. Mange vitner hørte et høyt smell og det ble en del røyk. Dette skapte naturligvis mye oppstandelse og politiet ble varslet, forteller operasjonslederen. Politiet rykket ut med flere patruljer og fant den mistenkte etter kort tid. Han var imidlertid ikke samarbeidsvillig og skjøt fyrverkeri mot politiet. Patruljen som skulle pågripe ham, måtte bruke pepperspray for å få kontroll. – I forbindelse med pågripelsen ble det funnet en startpistol. Vi arbeider med å sikre overvåkingsvideo fra togsettet, forteller Sveen. (©NTB)

