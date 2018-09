Mann slått bevisstløs på ferge i Rogaland

En 21 år gammel mann er sendt til sykehus i Stavanger etter at han ble slått bevisstløs inne på en ferge i Rogaland natt til lørdag.

– Vi fikk melding om en slåsskamp om bord Tau-fergen, og patruljen kjørte til kaien for å ta imot fergen da den kom inn. Fornærmede hadde vært bevisstløs et øyeblikk og ble tilsett av lege på stedet, som besluttet å sende ham til sykehus for observasjon, sier operasjonsleder Helene Strand i Sørvest politidistrikt til NTB klokka 6.

Politiet fikk kontroll på den andre parten, en 35 år gammel mann, som innrømmet forholdet.

Politiet fikk melding om slåsskampen på bilfergen som går fra Tau til Stavanger, klokka 1.48.

