Mann til akuttmottak etter blind vold i Kristiansand

To personer ble natt til mandag utsatt for blind vold på to forskjellige adresser i Kristiansand. En mann er pågrepet.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Den første meldingen om vold kom inn klokken 2.20, etterfulgt av en ny hendelse klokken 2.45. En mann behandles på akuttmottaket, mens en kvinne ble kjørt til legevakten. Det skal ikke være alvorlig for mannen, og kvinnen er skrevet ut. Voldsepisodene var uavhengige av hverandre og skjedde på forskjellige adresser. Det skal heller ikke være relasjon mellom de fornærmede og den pågrepne. – Dette var umotivert og uten forutgående hendelser, sier operasjonsleder John Repstad i Agder politidistrikt til NTB klokken 6. Politiet har tatt imot foreløpige forklaringer fra de fornærmede. De gjør mandag morgen tekniske undersøkelser på åstedene, som Repstad sier var delvis på private adresser. Mandag skal gjerningsmannen avhøres. (©NTB)

Reklame Enorme prisforskjeller til tross for rekordbillig strøm