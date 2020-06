Mann til sykehus etter brannmelding i Hønefoss

En mann i 60-årene er fløyet til sykehus etter at det oppsto kraftig røykutvikling i en enebolig i Hønefoss natt til mandag.

Sørost politidistrikt varslet om brannen klokka 4.52 natt til mandag. De var selv blitt varslet om brann i eneboligen klokka 4.08. Det skal være tre boenheter i boligen med totalt fire beboere.

Politiet fikk raskt oversikt over tre av beboerne, men den fjerde ble senere funnet bevisstløs av røykdykkere fra brannvesenet som hadde tatt seg inn i boligen.

– Det er en mann i midten av 60-årene som er fløyet til Ullevål sykehus. Tilstanden er for øyeblikket uavklart, skriver politiet

Operasjonsleder Ole Kamben sier det er for tidlig å konkludere med årsaken til den kraftige røykutviklingen, men at spor på stedet kan tyde på at det er skjedd i forbindelse med matlaging.

