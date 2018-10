Mann til sykehus med stikkskader i Oslo – kvinne pågrepet

En 18 år gammel mann er kjørt til sykehus i Oslo med stikkskader. Politiet har kontroll på en kvinne de mistenker står bak handlingen.

Politiet rykket ut til Alexander Kiellands plass i Oslo i 3-tiden natt til lørdag etter meldinger om en skadd person.

– Når vi kommer til stedet får vi bekreftet at en person har skader forenlig med knivstikk. Han er kjørt til sykehus, men var bevisst hele veien, sier operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt til NTB.

– Samtidig får vi en ny melding om en person som befinner seg i en bakgård like ved som skal ha en kniv. Vi får raskt kontroll på denne personen. Vi mener de har hatt en krangel forut for hendelsen. Vi er ganske trygge på at vi har riktig person, sier Skott.

Operasjonslederen opplyser at den mistenkte gjerningspersonen er en kvinne i begynnelsen av 20-årene og at hun og fornærmede kjenner hverandre.

– Åstedet er utendørs i Waldemar Thranes gate. Vi har sperret av dette området og jobber på stedet.

Politiet har foreløpig ikke funnet stikkvåpenet.

(©NTB)

