Mann tiltalt for å ha hatt med seg hjemmelagde bomber på Karl Johan

En mann i 40-årene møter mandag i Oslo tingrett, tiltalt for å ha hatt to hjemmelagde bomber i Karl Johans gate i Oslo. Han hadde på seg et falsk politiskilt.

De tidsutløste bombene bar han i en sekk og hadde også med seg en dolk og en lommekniv. Hendelsen skjedde i september 2019, framgår det av tiltalen. Politiet fant dessuten enda en hjemmelagd bombe og eksplosiver som de mener tilhører mannen, på en adresse i Ski. Mannen er også tiltalt blant annet for å ha oppbevart narkotika og for overtredelser av våpenloven for å ikke ha oppbevart en hagle forsvarlig. Saken går i Oslo tingrett 20. til 22. januar. (©NTB)

