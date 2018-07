Mann tiltalt for å ha kjørt ned samboeren sin i Oslo

En 33 år gammel mann er tiltalt for vold, mishandling og krenkelser mot sin samboer, samt for drapsforsøk da han kjørte over henne med bil.

Ifølge tiltalen kjørte han på formiddagen lørdag 7. oktober 2017 bilen sin opp på fortauet og ut i veibanen i Torshovgata etter samboeren som løp for å unnslippe. Da hun falt, kjørte han over henne med bilen. Samboeren ble skadd, men overlevde påkjørselen.

33-åringen er også tiltalt for en rekke tilfeller av fysisk og psykisk vold og krenkelser over en treårsperiode fra oktober 2014 til oktober 2017. Volden omfatter blant annet slag og lugging, og han framsatte krenkelser mens samboerens barn hørte på.

Politiadvokat Kari Hangeland Buvik opplyser i tiltalen at påstand om forvaring forbeholdes nedlagt.

Rettssaken starter i Oslo tingrett 12. november. Det er satt av fem rettsdager til saken.

(©NTB)

