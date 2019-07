Mann tiltalt for å ha overfalt seks kvinner i Oslo

En 38 år gammel mann er tiltalt for å ha overfalt og forsøkt å kvele seks ulike kvinner på åpen gate i Oslo sentrum.

Alle overfallene i tiltalen skjedde på natten, første gang var 6. mai 2017 og siste gang var natt til 17. mai 2018. Fremgangsmåten var ifølge tiltalen lik hver gang: Han overfalt kvinnene bakfra og tok grep rundt halsen.

Påtalemyndigheten mener handlingene er så alvorlige at det kan bli aktuelt å kreve forvaringsstraff for mannen.

– Dette er en svært alvorlig tiltale, og vi mener det er en risiko for at han vil begå nye, alvorlige handlinger, sier statsadvokat Jens Andenæs til TV 2.

Mannen ble pågrepet i juni i fjor, da politiet fikk et DNA-treff som knyttet ham til et av overfallene.

Etter pågripelsen fant de også videoer som førte til at han nå er tiltalt for å ha forgrepet seg på to kvinner som lå og sov. Overgrepene mot den ene kvinnen skjedde ifølge tiltalen i 2013, mens den andre kvinnen skal ha blitt utsatt for gjentatte overgrep i perioden 2005 til 2007.

Mannens forsvarer, advokat Sidsel Katralen, sier hun ikke har noen kommentar til saken.

Den nå 38 år gamle mannen ble i 2012 dømt til sju måneders fengsel etter å ha overfalt en kvinne på gaten i Oslo. Året etter ble han dømt til fire års fengsel for å ha voldtatt en sovende kvinne.

De psykiatrisk sakkyndige som har observert mannen, mener at han er tilregnelig, skriver VG.

Rettssaken er forhåndsberammet i Oslo tingrett 13. august.

