Mann tiltalt for å ha skadeskutt sin egen hund

En trøndersk mann i 40-årene er tiltalt for brudd på dyrevelferdsloven etter at han skadeskjøt sin egen hund i et forsøk på å avlive den.

Hendelsen fant sted i en Trøndelag-kommune i desember i fjor. Ifølge mannen var hunden gammel og sliten, og han bestemte seg derfor for å avlive den med et hagleskudd.

Skuddet ble avfyrt fra mellom sju og ti meters avstand, og mannen brukte leirdueammunisjon, skriver TV 2.

Ifølge politiet ble hunden truffet i siden og i halsen, noe som medførte «frykt og store smerter» for dyret. Hunden stakk der etter av, og ble funnet av noen andre. Hunden ble senere avlivet av eieren, ved hjelp av en annen person, ifølge Dagbladet.

Hundeeieren er nå tiltalt for ikke å ha avlivet hunden på en forsvarlig måte, og for å ha utøvet grov vold mot et dyr. Han erkjenner forholdene.

– Han sier at det må være opp til domstolen å bestemme om det han har gjort er straffbart, sier mannens forsvarer Trond Peder Nilsen til TV 2.

I Norge er det lov å avlive hunden selv, så lenge det ikke påfører dyret lidelse.

Saken skal opp for retten i slutten av august.

