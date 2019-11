Mann tiltalt for å ha voldtatt kvinne på busstopp i Bergen

En 26 år gammel mann er tiltalt for å ha overfalt og voldtatt en 19 år gammel kvinne på et busstopp i Bergen i sommer.

Ifølge påtalemyndigheten kjente ikke de to hverandre fra før av, skriver NRK.

Den 26 år gamle mannen har sittet i varetekt siden han ble pågrepet i sommer. Det er fordi påtalemyndigheten frykter at mannen skal rømme landet, ettersom han ikke er norsk statsborger. Han erkjenner ikke straffskyld, ifølge sin forsvarer.

– Han erkjenner ikke det han er tiltalt for, men erkjenner at det har vært seksuell kontakt. Han mener at de hadde frivillig sex, sier advokat Bjørn André Gulstad.

Saken skal opp i Bergen tingrett i mars.

