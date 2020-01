Mann tiltalt for å ha voldtatt stedatter i 2009

En mann i 50-årene er tiltalt for å ha voldtatt sin ti år gamle stedatter i 2009. Saken skal opp i Larvik tingrett etter å ha blitt henlagt to ganger.

– Jeg mener bevisene nå står slik at jeg velger å ta ut tiltale, sier statsadvokat Håvard Kalvåg til NRK.

Påtalemyndigheten mener voldtekten skjedde i 2009. Mannen bodde da sammen den da ti år gamle jenta og hennes mor, som var mannens kjæreste.

Saken ble samme år anmeldt av en person i lokalsamfunnet, men ble raskt henlagt, ifølge Kalvåg.

I 2016 ble saken anmeldt igjen, denne gangen av jenta. Også da ble saken henlagt, den gang på grunn av mangel på bevis.

Sommeren 2018 skal påtalemyndigheten ha fått et gjennombrudd. Kalvåg vil ikke gå inn på detaljene, men mener at de sitter på nye opplysninger.

– Politiet kom i kontakt med han som nå er tiltalt og valgte å begynne ny etterforskning. Opplysninger fra den gjorde at jeg valgte å ta ut tiltale.

Han sier det er beklagelig at det kommer en tiltale først nå for noe som skjedde i 2009.

Saken skal opp i Larvik tingrett i februar. Den fornærmede har nå blitt 20 år.

– Hun synes det har vært lenge å vente, men er nå glad for at saken skal opp for retten, sier hennes bistandsadvokat Annichen Rye-Holmboe.

51-åringens forsvarer, advokat Jonny Sveen, sier han ikke har noen kommentar til saken.

