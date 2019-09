Mann tiltalt for direkteoverførte overgrep av barn på Filippinene

En norsk mann i 60-årene er tiltalt for å ha bestilt direkteoverførte seksuelle overgrep av filippinske barn.

Kripos har etterforsket saken siden 2017.

Mannen i 60-årene er tiltalt for å ha medvirket til at noen har hatt seksuell omgang med flere barn på Filippinene mellom juni 2012 til april 2015.

Han er også tiltalt for å ha forledet eller medvirket til å forlede barn under 16 år til å utvise krenkende eller uanstendig atferd under særdeles skjerpende omstendigheter.

Mannen er også tiltalt for å være i besittelse av en mindre mengde seksualiserte fremstillinger av barn.

Rettssaken skal gå i Oslo tingrett fra 11. november. Det er satt av tre uker til behandling av saken.

Før helgen ble det kjent at norske myndigheter oppretter et kontor på Filippinene for å bekjempe at filippinske barn blir ofre for norske overgripere. Stillingen vil trolig være operativ i løpet av første del av 2020.

