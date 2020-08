Mann tiltalt for drapstrusler mot Per Sandberg og Bahareh Letnes

En mann i 30-årene er tiltalt for å ha truet med å drepe tidligere Frp-statsråd Per Sandberg og hans samboer Bahareh Letnes tidligere i år.

– Du skal dø i dag, skal mannen ha skrevet i en tekstmelding til Letnes 6. januar i år ifølge tiltalen.

Omtrent samtidig skal Per Sandberg ha fått en tekstmelding fra mannen der det blant annet sto:

– Jeg vet hvor dere bor. Dere vil aldri være trygge. Bahareh vil smake på rettferdighet.

Mannen skal også ha møtt opp på Politihuset i Oslo samme dag der han gjentok drapstruslene mot Letnes til politivakta.

Fikk trusler etter Instagram-innlegg

Tre dager etter at mannen skal ha sendt drapstruslene ble Letnes og Sandberg intervjuet i Adresseavisen.

– Jeg har ikke turt å gå ut for å hente ved i hagen en gang. Jeg har ikke vært ute av huset på tre dager, sa Letnes.

Truslene kom etter at norsk-iranske Letnes hadde lagt et Instagram-innlegg til støtte for den iranske generalen Qasem Soleimani, som ble drept i et amerikansk droneangrep 3. januar.

Per Sandberg sa at saken er det mest alvorlige han har vært med på.

– Vi har levd med ulike trusler mot oss de siste årene. Denne gangen var det litt mer spisset enn det vi har vært med på før, sa Sandberg.

Truet flere

Mannen er også tiltalt for trusler mot to andre personer og en saksbehandler i Nav, samt for å ha brutt seg inn i Navs lokaler på Frogner i Oslo, der han skal ha ødelagt en rekke gjenstander.

I tillegg er han tiltalt for å ha gitt en bekjent varer for rundt 100.000 kroner som han fraktet da han jobbet som budbilsjåfør.

Det er satt av to dager til saken, som kommer opp for Oslo tingrett 8. oktober.

(©NTB)