Mann tiltalt for nesten 20 år med overgrep mot datteren

En 51 år gammel rogalending skal gjennom en årrekke ha voldtatt sin egen datter og utøvd grov vold mot henne. Nå kommer saken opp for retten.

Tiltalen omfatter blant annet seksuell omgang med barn under ti år, voldtekt, seksuell omgang med barn under 16 år, vold og trusler, skriver Rogalands Avis. Overgrepene skal ha startet da datteren var fire år gammel og pågått over nesten 20 år fra 1998/1999 til i fjor.

Mannen er også tiltalt for voldelig og truende atferd overfor samboeren og sønnen over lang tid.

Tiltalen beskriver hvordan mannen tvang datteren til seksuell omgang ved å slå henne, true henne med juling og utsette henne for krenkende og svært nedsettende karakteristikker. Den nå 51 år gamle mannen truet også med å drepe datteren, ifølge tiltalen.

Han skal også ha utsatt henne for ekstrem sosial kontroll, blant annet ved at hun ikke fikk gå i bursdagsselskaper hvor det var gutter til stede. Han skal også jevnlig ha sjekket telefonen, PC-en og eposten hennes.

Da hun fikk sin egen leilighet, kunne hun ikke forlate den uten å informere faren, ifølge tiltalen. Og hun skal ha måttet vise ham rundt i leiligheten om natten med webkamera, slik at han kunne se at det ikke var andre til stede.

Saken kommer opp for Sunnhordland tingrett 13. august. Retten har satt av fire uker til den.

