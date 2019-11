Mann tiltalt for seksuelle overgrep mot tre stedøtre

En mann i 60-årene fra Østfold er tiltalt for gjentatte seksuelle overgrep mot fire mindreårige – deriblant tre stedøtre – i en periode på 13 år.

Påtalemyndigheten har varslet at det kan bli aktuelt å be om at tiltalte dømmes til forvaring for forholdene. Overgrepene skal ha funnet sted i perioden mellom 2000 og 2013.

Mannen hadde ifølge tiltalen seksuell omgang med den ene stedatteren flere ganger da hun var under ti år gammel. Overgrepene skal også ha fortsatt ved gjentatte anledninger da hun var mellom ti og 14 år gammel.

Han skal også ha hatt seksuell omgang med en annen stedatter da hun var under 14 år gammel og flere ganger i årene som fulgte.

Særdeles skjerpende

En tredje stedatter er også fornærmet i saken. Mannen skal flere ganger ha kommet inn på soverommet hennes og foretatt seksuelle handlinger da hun var under 16 år gammel, ifølge tiltalen. Det omtales som særdeles skjerpende omstendigheter at mannen misbrukte tillitsforholdet til jenta og at overgrepene foregikk over lang tid.

Ifølge tiltalen hadde mannen også seksuell omgang med en fjerde jente flere ganger før hun fylte 14 år. Dette skal også ha skjedd ved en anledning da hun var mellom 14 og 16 år gammel, ifølge tiltalen.

For retten neste år

Et tilleggspunkt i tiltalen er at mannen har hatt seksuell omgang med personer under 18 år som står under hans omsorg, myndighet eller oppsikt.

Han er også tiltalt for å ha skaffet seg seksuell omgang med en kvinne flere ganger mellom 2013 og 2014 ved å utnytte et avhengighetsforhold og tillitsforhold siden han var hennes husvert og/eller støtteperson.

Saken skal etter planen behandles i Nedre Romerike tingrett over ti dager i februar neste år.

