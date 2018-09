Mann tiltalt for to overgrep på kort tid i Stavanger

En 40 år gammel mann er i Stavanger tingrett tiltalt for å dratt klærne av en kvinne og befølt henne og blottet seg for en mindreårig jente.

Begge forholdene i tiltalen skjedde på en adresse i Stavanger morgentimene 2. april i fjor, skriver Stavanger Aftenblad.

40-åringen skal denne morgenen først ha dratt klærne av en kvinne, som ifølge tiltalen var ute av stand til å motsette seg tiltaltes handlinger, for deretter å ha befølt henne.

Kort tid etter skal mannen ha uttalt til en jente under 16 år at han «følte pedofile gnister» når han så henne. Deretter skal han ha blottet seg for jenta.

40-åringen er også tiltalt for skadeverk på adressen de fornærmede befant seg, samt trusler mot polititjenestemenn og for ikke å ha etterkommet politiets pålegg om å holde seg borte fra sentrum.

– Jeg ønsker ikke å kommentere saken før rettssaken, sier mannens forsvarer, advokat Knut Lerum i Advokatfirmaet Torstrup.

Én dag er satt av til rettssaken, som starter i Stavanger tingrett i slutten av oktober.

(©NTB)

