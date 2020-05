Mann tiltalt for voldtekt og overgrep over nett i Rogaland

En mann i 50-årene fra Rogaland er tiltalt for voldtekt av en 14 år gammel jente og flere andre nettovergrep mellom 2014 og 2017.

Mannen skal aldri ha møtt noen av de fem jentene som er fornærmet i saken, skriver Stavanger Aftenblad.

I slutten av 2015 skal han gjentatte ganger over fem uker ha truet en 14 år gammel jente til å gjøre seksuelle ting med seg selv over webkamera.

Ifølge tiltalen skal han ha truet med å ta sitt eget liv om jenta ikke gjorde slik han ville. Han truet også med å ringe foreldrene hennes.

I tillegg til voldtekt er mannen i 50-årene tiltalt for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år. Han er også tiltalt for å ha forledet barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende atferd, og for selv å ha utvist seksuelt krenkende atferd overfor barn. Mannen skal også ha delt overgrepsmateriale med andre.

Rettssaken er berammet til slutten av mai i Haugaland tingrett i Haugesund.

(©NTB)