Mann varetektsfengslet etter ran og knivstikking i Bergen

En 24 år gammel mann er varetektsfengslet i fire uker siktet for flere ran og en knivstikking på Torgallmenningen i Bergen søndag, melder NRK.

Mannen som ble pågrepet søndag kveld, er siktet for ran og kroppsskade. Han erkjenner ikke straffskyld, ifølge kanalen.

Det var ved 18-tiden søndag at politiet først fikk melding om to personran på Torgallmenningen i Bergen sentrum. Like etter fikk politiet melding om at en person var blitt knivstukket like i nærheten.

