Mann varetektsfengslet for drapstrusler mot Per Sandberg og Bahareh Letnes

En mann i 20-årene er i Oslo tingrett varetektsfengslet i to uker for drapstrusler mot Per Sandberg og Bahareh Letnes.

Det ble besluttet 7. januar. Mannen skal ha kommet med flere trusler mot paret, ifølge Adresseavisen. Ifølge fengslingskjennelsen har mannen sendt drapstrusler på tekstmelding til Letnes og Sandberg og uttalte til politiet at han ville drepe Letnes. Er preget Letnes sier til Adresseavisen at saken har preget henne. – Jeg har ikke turt å gå ut for å hente ved i hagen en gang. Jeg har ikke vært ute av huset på tre dager, sier Letnes. Letnes tror at hennes uttalelser om Iran gjør at det er mange som ønsker henne vondt. Per Sandberg, som også skal ha fått drapstrusler rettet mot seg av den fengslede mannen, mener saken er det mest alvorlige han har vært med på. – Vi har levd med ulike trusler mot oss de siste årene. Denne gangen var det litt mer spisset enn det vi har vært med på før, sier Sandberg. Ga støtte til general Norsk-iranske Bahareh Letnes skrev i helgen et Instagram-innlegg på sin private profil til støtte for den iranske generalen Qasem Soleimani, som ble likvidert i et amerikansk droneangrep. I etterkant mottok hun en dødstrussel, som ble politianmeldt. Avisa Dagen har fått tilgang til et skjermbilde av trusselen, der både Letnes' fulle navn, fødselsdato og adresse listes opp i tillegg til ordene «du dør i dag» på arabisk. (©NTB)

