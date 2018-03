Mannen som ble skutt på Bjørndal, er død

Mannen i begynnelsen av 30-årene som mandag morgen ble funnet skutt og kritisk skadd i et garasjeanlegg på Bjørndal i Oslo, er død.

Mannen ble funnet livstruende skadd tidlig på morgenen etter at han var blitt skutt under en konfrontasjon i et parkeringshus i Seterbråtveien på Bjørndal.

Tilstanden hans har hele tiden vært kritisk, og tirsdag opplyste politiet at mannens pårørende hadde kommet til Oslo.

– Ingen er foreløpig pågrepet etter skytingen på Bjørndal, men det pågår en omfattende etterforskning, opplyste politiinspektør Grete Lien Metlid, leder for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, tirsdag ettermiddag.

