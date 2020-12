Mannen som er siktet etter barnedødsfall i Trøndelag anker ikke varetektsfengslingen

Mannen som er siktet etter at et barn døde med indre skader på St. Olavs hospital i Trondheim, anker ikke fengslingskjennelsen. Mannen nekter straffskyld.

Politiet har siktet to omsorgspersoner av barnet for grov mishandling, og de er varetektsfengslet i fire uker, hvorav to uker i full isolasjon, med brev- og besøksforbud i fire uker og to uker med medieforbud.

– I samråd med meg har han ikke anket. Det er imidlertid viktig å understreke at dette ikke innebærer noen erkjennelse av straffskyld. Han fastholder at han ikke har utøvd noen som helst vold mot barnet, opplyser mannens forsvarer Per Ove Sørholt til NTB.

Den siktede kvinnen har anket fengslingskjennelsen, opplyser kvinnens forsvarer Theo Dretvik.

