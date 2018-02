Politiet ville ha ha ham varerektsfengslet. Nå er siktelsen lagt bort og mannen løslatt.

Mannen som var siktet for uriktig forklaring i Janne Jemtland-saken, er løslatt etter å ha latt seg avhøre av politiet.

Politiet opplyser at mannen ikke lenger er siktet for å ha avgitt uriktig forklaring, og de har trukket anken over fengslingskjennelsen som kom fredag.

Politiet ba fredag om to ukers varetektsfengsling for mannen, men fikk ikke medhold i Hedmarken tingrett. De anket kjennelsen, og mannen forble dermed fengslet.

Etter å ha forklart seg, ble mannen løslatt søndag ettermiddag.

