Manshaus' far får likevel bistandsadvokat

I forrige uke bestemte tingretten at det ikke forelå særlige grunner til at Philip Manshaus' far skulle få oppnevnt bistandsadvokat. Nå er avgjørelsen omgjort.

Bakgrunnen for at Asker og Bærum tingrett ga avslag, var at mannen, som er stefar til drepte Johanne Ihle-Hansen (17), ikke formelt hadde foreldreansvar for 17-åringen og at retten mente at han ikke hadde fungert som avdødes far på mange år.

Vanligvis gir det ikke rett på bistandsadvokat om man er far til den siktede.

Men nå har Borgarting omgjort avgjørelsen, melder VG. De mener det foreligger særlige grunner til som tilsier at det skal oppnevnes bistandsadvokat til faren.

Mannen har brukt Vibeke Hein Bæra som bistandsadvokat helt siden få dager etter drapet på Johanne Ihle-Hansen og moskéangrepet 10. august.

(©NTB)