Manshaus-innstilling oversendt statsadvokaten

Innstilling til påtalebeslutning for draps- og terrorsiktede Phillip Manshaus er oversendt til statsadvokaten.

Det bekrefter politiadvokat Hilde Strand i Oslo politidistrikt til VG. Det innebærer at det utpå nyåret kan komme en tiltale fra Riksadvokaten.

– Den er nylig sendt, det er ikke naturlig å kommentere politiets interne forslag til høyere påtale, sier Strand til avisen.

3. desember ble det klart at tre sakkyndige som har observert Philip Manshaus, konkluderer med at han var tilregnelig da han utførte drapet og terrorhandlingen han er siktet for. Det betyr at han kan dømmes til fengselsstraff eller forvaring dersom han blir funnet skyldig.

