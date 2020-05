Manshaus-saken: Høy risiko for fremtidig vold

De tre sakkyndige i Manshaus-saken mener det er høy risiko for fremtidig vold, men har ikke funnet noen tegn til psykose.

I sin nær 70 sider lange erklæring som de presenterte i Asker og Bærum tingrett tirsdag, konkluderte de med at Philip Manshaus (22) uten restriktive tiltak vil være i en høy risikogruppe for fremtidig vold.

Tiltalte har selv gitt uttrykk for under en samtale i Ila fengsel og forvaringsanstalt, der han sitter i varetekt, at han forventer 21 års forvaring.

Philip Manshaus er tiltalt for drapet på sin stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) og terrorangrepet på Al-Noor islamic Centre i Bærum 10. august i fjor.

(©NTB)