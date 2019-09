Manshaus vil la seg fotografere på nytt under fengslingsmøtet

Draps- og terrorsiktede Philip Manshaus (22) har sagt at han vil la seg fotografere i forbindelse med at han møter til fornyet varetektsfengsling mandag.

– Det er det han har sagt foreløpig, sier forsvarer Unni Fries til NTB mandag morgen.

Under den første fengslingen av 22-åringen den 12. august hadde han tydelige merker og hevelser i ansiktet etter slagsmålet i moskeen som han angrep.

Under mandagens fengslingsmøte vil politiet begjære fire nye uker i varetekt med brev- og besøksforbud for 22-åringen. Varetektsmøtet starter klokken 10.45 i Oslo tingrett. Politiet har for øvrig bedt om lukkede dører.

Den siktede mannen har ikke samtykket i videre varetektsfengsling.

– Han ønsker ikke å sitte fengslet, sier advokaten som bekrefter at det heller ikke har blitt gjennomført noen nye avhør av ham etter 18. august.

Manshaus ble pågrepet etter angrepet i moskeen Al-Noor Islamic Centre på Skui i Bærum lørdag 10. august. Han avfyrte skudd, men ingen ble alvorlig skadd i skytingen. Han er siktet for terror, i tillegg til drapet på sin stesøster.

