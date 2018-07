Stylist og moteekspert Marianne Jemtegård og kjæresten Zinho Alves har fått en en liten jente.

Det melder stylisten og moteeksperten selv på Instagram.

- Hello verden! Mamma og pappa er uendelig takknemlige for å komme hjem med verdens nydeligste jente i dag. Nå begynner livet, skriver hun under et bilde av den lille jenta.

Til Dagbladet forteller Jemtegård at de ikke har kommet frem til et navn enda. De neste dagene skal paret ta det med ro og nyte tiden med datteren.

- Det var en ubeskrivelig opplevelse. Det å ligge der å bli holdt i hånda, og plutselig høre barneskrik, forteller hun.

