Marianne Telle til Dagens Medisin: - Ble truet av UNN-direktør Tor Ingebrigtsen

- At dette engasjementet i en sammenheng har blitt oppfattet som noe annet beklager jeg, sier Ingebrigtsen til Dagens Medisin.

Onsdag kveld publiserte Dagens Medisin et intervju med Helse Nord-styreleder Marianne Telle, hvor hun for første gang forteller offentlig om innholdet i de mye omtalte truslene som skal ha blitt fremsatt i forkant av behandlingen av den betente PCI-saken på styremøtet 13. desember i fjor.

Det skriver Nordlys.

Telefonsamtale

Ifølge Telle ba UNN-direktør Tor Ingebrigtsen henne om å ta kontakt 11. desember, to dager før styremøtet. Det var under denne telefonsamtalen at de påståtte truslene skal ha falt, ifølge Helse Nord-styrelederen.

– I telefonsamtalen tydeliggjorde han at han ga meg beskjed om å sørge for at styret fattet et vedtak som gikk i UNNs favør. Det vil si: Å gå imot etablering av et desentralisert PCI-tilbud i Bodø, sier Telle, og fortsetter:

– Han legitimerte dette med tre ting:

– At noe annet ville føre til en dekonstruksjon av UNN, det ville i så fall være mitt ansvar, et personlig ansvar. Det andre var at Helse Nord var mindre betydningsfull enn UNN. Det tredje var at dersom jeg ikke sørget for at dette skjedde, så ville det få personlige konsekvenser for meg, sier Telle ifølge fagbladet.

Ble skremt

Nordlys var torsdag morgen i kontakt med Tor Ingebrigtsen. Han forteller at han, Marianne Telle og UNN-styreleder Jorhill Andreassen hadde en avtale om konfidensialitet omkring denne saken.

- Denne avtalen har Marianne Telle nå brutt. Det har ikke vært lekkasjer fra vår side. Jeg kommer til å uttale meg mer senere i dag, sier Ingebrigtsen til Nordlys.

Telle forteller videre i intervjuet med Dagens Medisin at hun ble skremt av ordene Ingebrigtsen brukte.

– Han brukte ordet «vi» hele tiden, «Vi er rasende på deg», og sa også «Du vil bli knust» og «Du vil ikke ha noen ting igjen».

– Jeg legger ikke skjul på at jeg ble redd, spesielt ved bruken av ordet «vi» hele tiden. Jeg ble usikker på hvem «vi» var. Det gjorde meg redd, sier Telle til Dagens Medisin.

Hun forteller videre at samtalen varte i rundt 20 minutter, og at hun umiddelbart etterpå skrev ned ordene som ble brukt i samtalen, før hun tok kontakt med direktør Lars Vorland i Helse Nord.

Telle presiserer imidlertid i intervjuet med fagbladet at hun oppfatter det slik at det først og fremst var hennes funksjon som styreleder som ble angrepet i samtalen, ikke hun som privatperson.

Ingebrigtsen: - Engasjert meg sterkt

Dagens Medisin har også snakket med Tor Ingebrigtsen, som kommer med følgende uttalelse:

– Jeg har hele tiden engasjert meg sterkt for det fagmiljøet jeg er ansvarlig for. At dette engasjementet i en sammenheng har blitt oppfattet som noe annet beklager jeg. Men jeg er glad for at styreleder nå selv sier at hun ikke ble utsatt for et personlig angrep. Utover dette ønsker jeg ikke å kommentere påstandene som blir fremsatt.

Tirsdag denne uken gjorde Ingebrigtsen det kjent at han nå går av etter 11 år som direktør ved UNN. I et intervju med Nordlys innrømmer han at PCI-striden påvirket beslutningen om å gå av nå.

- Jeg ville tatt beslutningen uansett. Jeg vil imidlertid ikke legge skjul på at det har vært krevende. Det har påvirket min motivasjon og «timingen». Men jeg hadde tenkt å slutte uansett.

I intervjuet omtalte også utfallet av PCI-saken som det største nederlaget i hans direktørperiode.

