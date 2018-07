Maridalen-siktedes anke forkastet – blir fengslet i fire uker

Mannen som er siktet for å ha drept en mann i skogen i Maridalen i Oslo, fikk ikke medhold i sin anke på beslutningen om at han skal fengsles.

Drapssiktede Jon Edvin Lie ble i forrige uke varetektsfengslet fram til 16. august med brev- og besøksforbud og fullstendig isolasjon. Han anket avgjørelsen til lagmannsretten, som sa seg enig i Oslo tingretts tidligere avgjørelse.

– Forsvarer har anført at bevisgrunnlaget mot siktede er «svært tynt». Det er lagmannsretten ikke enig i, heter det i kjennelsen fra Borgarting lagmannsrett.

Lie er siktet for å ha drept en mann i 30-årene, som ble funnet forbrent i Maridalen etter at brannvesenet rykket ut til meldinger om røyk. Lie ble pågrepet i nærheten av funnstedet kort tid senere.

– Lie ble pågrepet like ved det stedet der den avdøde ble funnet, mens det fortsatt var aktivitet i brannen. Utover dette er det etter lagmannsrettens syn relevant å se hen til at Lie tidligere er dømt for drap. Dette gjelder selv om den tidligere pådømte drapshandlingen ligger mer enn 30 år tilbake i tid. Lie er dessuten flere ganger domfelt for annen voldskriminalitet, også i den senere tid, heter det videre i kjennelsen.

Lie byttet navn fra Johnny Olsen i 2001. Han er tidligere dømt til 18 års fengsel for Hadelands-drapene i 1981. Politiet har opplyst at Lie bodde i skogen ved teltplassene i Maridalen der den forbrente personen ble funnet.

(©NTB)

Mest sett siste uken