Marius Borg Høiby og kjæresten avbildet i britisk tabloidpresse: - Må regne med det

Presseveteran tror ikke britisk tabloidpresse vil respektere kongehusets ønske om å la Marius Borg Høiby være i fred på samme måte som norsk presse gjør.

Etter Se og Hør avslørte at Marius Borg Høiby (21) har blitt samboer med modellen Juliane Snekkestad, var kongehuset raskt ute med kritikk mot ukebladet for deres dekning av saken.

«Vi anser dette for å være et overtramp av privatlivets fred og svært uheldig bruk av overskrift og layout på bladets forside,» skrev kongehuset på sin hjemmeside.

Uttalelsen førte til en ny runde med diskusjon rundt Marius Borg Høibys rolle. I januar 2017 gikk Mette-Marit ut og ba norsk presse om å la sønnen være i fred, og uttalte at «Marius ønsker ikke å leve et liv i offentligheten».

- Han er en offentlig person



Mange har imidlertid påpekt i ettertid at Borg Høiby fortsatt deltar på offentlige arrangementer i regi av kongehuset, og at han derfor må kunne anses som en offentlig person. Dagbladet avslørte i tillegg at Slottet dekket Borg Høibys utgifter i offisielle sammenhenger.

- Jeg mener at Marius Borg Høiby er en offentlig person. Det er alltid litt uklare grenser i periferien av kongehuset, men så lenge han tilbringer tid med de kongelige og de finansierer hans medvirkning, så er han etter min mening en offentlig person, sier tidligere generalsekretær i Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokkvold (72), til Nettavisen.

Kokkvold får støtte fra assisterende generalsekretær i Norsk redaktørforening, Reidun Kelling Nybø:

- Jeg oppfatter Marius Borg Høiby som en offentlig person, selv om han ikke er en offisiell del av kongehuset. Han er sønn av Norges fremtidige dronning og helt åpenbart en del av Norges mest offentlige familie. Kronprinsparet har helt klart en mer offentlig rolle enn det Marius har, men som en del av familien, må Marius også påregne oppmerksomhet i media.

KONGEHUSET gikk hardt ut mot Se og hør på grunn av fremstillingen av Marius Borg Høibys nye kjæreste på forsiden.

- Må regne med det



Både Kokkvold og Kelling Nybø mener norsk presse i stor grad har respektert kronprinsessens ønske om å la sønnen leve et liv utenfor medias søkelys.

Nå bor imidlertid Borg Høiby i London sammen med kjæresten, og oppslag i tabloidavisen The Daily Mail tyder på at han ikke kan regne med den samme type respekt fra britisk media.

I en sak publisert 13. april skriver The Daily Mail om at «sønnen av Norges kronprinsesse og hans nye eks-Playboy modellkjæreste er avbildet sammen for første gang på en romantisk gåtur i London».

VEKKER OPPSIKT: Storavisa Daily Mail valgte å slå opp bilder av Marius Borg Høiby og Juliane Snekkestad forrige uke.

I artikkelen er det flere bilder av kjæresteparet som går en tur sammen langs gata i London, og bilder av Borg Høiby som tar bilder av kjæresten. Resultatet har Snekkestad postet på sin Instagram-profil.

- Jeg kan forstå at Marius har et ønske om ikke å bli fulgt av britiske tabloidmedier, men så lenge han oppholder seg på offentlig sted, så må han regne med det. Det er et privilegium å være kjent, men det kommer med muligheten for å bli fulgt. Samtidig har Marius, som alle andre, rett til privatlivets fred når han befinner seg i det private rom, sier Kokkvold.

🐻🐻 Et innlegg delt av Juliane Snekkestad (@julianesnekkestad) April 11, 2018 kl. 9:48 PDT

MÅ FORVENTE OPPMERKSOMHET: - Det er et privilegum å være kjent, men det kommer med muligheten for å bli fulgt. Samtidig har Marius, som alle andre, rett til privatlivets fred når han befinner seg i det private rom, sier tidligere generalsekretær i Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokkvold.

- Annen presseetisk tradisjon



Kelling Nybø i Norsk redaktørforening er ikke spesielt overrasket over at The Daily Mail trykker bilder av Borg Høiby med sin nye kjæreste.

- Min oppfatning er at norske medier har vært varsomme i sin dekning av Marius Borg Høiby, men britisk tabloidpresse har en helt annen presseetisk tradisjon enn Norge, sier Kelling Nybø.

Reidin Kjelling Nybø er assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforbund.

- Bildene ser ut til å være tatt av en paprazzifotograf, og det er vanskelig å se for seg at de ville blitt fotografert på samme måte av norsk presse om de skulle vandret nedover Karl Johan. Tror du norske medier kunne trykket bilder tatt av utenlandsk presse?

- Norske medier er mer varsomme og ikke så nærgående som det britiske tabloidaviser har kultur for å være. Jeg ønsker ikke å bestemme over norske redaktører, men slik jeg ser det har norske medier allerede gjort en rekke presseetiske valg når det kommer til Borg Høibys rolle, og det er vanskelig å se for seg at norske medier vil trykke slike bilder, sier Kelling Nybø, og legger til:

- Jeg er veldig glad for at vi har den presseetikken og de reglene vi har i Norge. Utenlandske medier har mye å lære av den norske presseetikken.

Nettavisen har ved gjentatte anledninger forsøkt å kontakte The Daily Mail, men de har ikke besvart våre henvendelser.

Playboy-bilder



The Daily Mails referanse til Playboy er hovedårsaken til at kongehuset gikk hardt ut mot Se og Hør, som slo opp Borg Høibys nye samboerforhold på sin forside med følgende tittel: «Kjæreste med Playboy-modell».

«Vi kjenner Juliane som både hardtarbeidende og dyktig. Hun burde ha sluppet å komme på forsiden av Se og Hør på denne måten,» skrev kongehuset på sine nettsider.

I ettertid har det kommet frem at Juliane ikke har jobbet for Playboy, men at bilder av henne ble publisert på Playboys nettsider. Nå er bildene imidlertid fjernet.

Nettavisen har vært i kontakt med Sven Gj. Gjeruldsen, assisterende kommunikasjonssjef ved Slottet, men de ønsker ikke å kommentere ytterligere:

- Marius Borg Høiby har bedt om å få leve et liv utenfor medienes søkelys – noe norsk presse stort sett har respektert. Utover dette har vi ingen kommentarer, sier Gjeruldsen.

- Valgte å støtte henne



Videre henviser Gjeruldsen til kronprins Haakons kommentarer i et intervju med NRK tirsdag.

Der forklarer kronprinsen at de valgte å støtte Juliane fordi de mente at Se og Hørs forside ikke representerte Juliane «på en særlig god måte».

– Da hadde vi et valg, skulle vi la henne stå helt alene i den situasjonen, eller skulle vi gå ut å si noe. Da valgte vi å støtte henne. Det var det denne saken handlet om for oss, uttalte kronprins Haakon til NRK.

Kronprinsen sa også at det ikke er «særlig sannsynlig» at kongehuset tar saken videre til PFU.

Nettavisen har kontaktet Se og Hør, men de har ikke besvart våre henvendelser. Til NRK sier Se og Hør-redaktør Ulf André Andersen at de fortsatt står for oppslaget om Borg Høibys nye kjæreste.

– Vi mener vi ikke har skrevet noe som ikke er riktig om Snekkestad. Vi står fullt og helt inne for det som ble skrevet i påskenummeret. Hun har selv stilt opp på Playboy sine nettsider som modell, og har selv promotert at hun er Playboy-modell på sin instagram-profil, sier Andersen til NRK.

