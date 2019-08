Markering i Oslo mot muslimhat

Klokka 18 onsdag holdes det en markering mot muslimhat og terror utenfor Stortinget etter hendelsene i Al-Noor-moskeen i Bærum lørdag.

Det er samfunnsdebattant og Ap-politiker Lailal Janet Ayoub som er initiativtaker til markeringen, som har fått støtte fra 35 organisasjoner. Hun arrangerer markeringen som privatperson sammen med venninnen Anne Karima Nordengen.

– Vi samles for å stå sammen mot dette hatet, vise samhold, toleranse og kjærlighet. Skulder til skulder, hånd i hånd mot hat og ekstremisme, står det i beskrivelsen av arrangementet.

Blant dem som skal tale under markeringen, er blant andre byrådsleder Raymond Johansen (Ap), ekstremismeforsker Lars Gule og Rune Berglund Steen, som er daglig leder for Antirasistisk Senter.

På markeringens Facebook- side har rundt 800 mennesker onsdag formiddag markert at de kommer på arrangementet, mens 4.000 personer har huket av for at de er interessert.

