Markert fall på Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs falt med 0,75 prosent til 920,28 poeng på ukens første handledag.

Den siste uken har indeksen falt med 2,3 prosent. Mandag ble det omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 5,3 milliarder kroner.

Norsk Hydro toppet omsetningslisten og ble dagens vinner med en kursøkning på 4,3 prosent etter at selskapet fredag fikk tillatelse til å ta i bruk ny teknologi for behandling av bauksittrester ved selskapets fabrikk i Brasil. Det kan bety at Hydro er nærmere en gjenoppstart av driften i landet.

Equinor var nest mest omsatt, men falt 1 prosent til 226,10 kroner. Andre tapere var Norwegian som falt 4,8 prosent og Subsea 7 som falt 2,4 prosent. TGS-NOPEC falt 2,8 prosent.

Ved de toneangivende børsene i Frankfurt, Paris og London gikk det enda dårligere enn i Oslo. DAX 30 i Frankfurt falt 1 prosent, mens FTSE 100 i London falt med 0,9 prosent. CAC 40 i Paris falt også tilbake 1 prosent.

Nordsjøolje ble ved børsslutt mandag omsatt for 83,4 dollar fatet på spotmarkedet, nesten halvannen dollar mindre enn fredag ettermiddag. Amerikansk lettolje ble omsatt for 74 dollar fatet på spotmarkedet.

(©NTB)

Mest sett siste uken