Märtha Louise: - Jeg har ikke lyst til å være alene resten av livet

Prinsesse Märtha Louise liker singellivet, men sier hun samtidig håper å finne kjærligheten igjen.

Det er halvannet år siden prinsesse Märtha Louise og Ari Behn gikk fra hverandre. Ari Behn (45) har vært åpen om den vonde tiden etter bruddet, og beskrev det som at det «føles jo som å dø».

I et intervju med Dagbladet Magasinet forteller Märtha Louise (46) at hun trives godt som singel, samtidig som hun håper hun etter hvert treffer en annen.

– La meg si det sånn: Jeg har det veldig fint som jeg har det nå. Jeg har barn, men ikke kjæreste, i hvert fall ikke sånn på ordentlig.

- Det er ganske deilig



Hun sier at hun håper hun vil finne kjærligheten igjen.

- Jeg har ikke lyst til å være alene resten av livet. Men akkurat nå må jeg faktisk innrømme at jeg synes det er ganske deilig, sier Märtha Louise til Dagbladet.

SKILT: Prinsesse Märtha og Ari Behn gikk fra hverandre på sensommeren i 2016. Her er de avbildet i forbindelse med at kong Carl Gustaf av Sveriges 70-årsdag i april 2015.

Märthe Louise og Ari Behn har tre barn sammen, Emma Tallulah, Leah Isadora og Maud Angelica. Da de gikk fra hverandre var de tydelige på at barnas beste gikk foran alt.

- Vi avslutter ekteskapet, men forblir sammen i foreldreskapet, uttalte prinsessen.

Nå understreker hun overfor Dagbladet Magasinet at hun fortsatt har et godt forhold til Ari Behn, og at det er viktig for barna.

Ny kjæreste



Ari Behn fikk ny kjæreste i fjor sommer. Da fortalte han at han hadde funnet lykken med Ebba Rysst Heilmann, som han skal ha kjent i mange år.

Nylig skapte Behn overskrifter da han huret inn en advokat for å stoppe dokumentarserien «Ari og halve kongeriket» fordi TV3 og Bifrost Media ikke skal ha latt Behn godkjenne alt som blir sendt.

– Ari Behn hadde et tøft og vanskelig år etter skilsmissen. Jeg tror ingen egentlig har skjønt hvordan han har hatt det. Det er ikke lett å gå fra å være medlem av kongefamilien til å være frilanskunstner og helgepappa. I dokumentarserien kommer det fram en god del avsløringer, og jeg tror nok det kommer til å eksplodere rundt Ari når serien vises på tv, sa regissør Katharina Gellein Viken til Romerikes Blad i februar.

