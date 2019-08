Märtha Louise innrømmer at det var feil å tjene penger på bruk av prinsessetittelen

Prinsesse Märtha Louise sier det var «et feiltrinn» å bruke prinsessetittelen på foredragsturneen i mai. Nå slutter hun å bruke tittelen kommersielt.

– Det var et feiltrinn, og jeg skjønner at det provoserer når prinsessetittelen blir brukt på denne måten, skriver Märtha Louise på Instagram.

Prinsessen fikk mye kritikk i forbindelse med turneen «The Princess and the Shaman» i mai måned, og Slottet opplyste til NRK at de ville ha dialog med henne om bruk av tittelen i næringssammenheng. I underkant av tre måneder senere har kongefamilien konkludert.

De mener det er best at prinsesse Märtha Louise ikke lenger skal bruke prinsessetittelen når hun driver med inntektsbringende virksomhet. Det bekrefter både prinsessen og Kongehuset på sine nettsider.

Skal kun bruke Märtha Louise

– Vi har derfor i fellesskap kommet fram til at jeg bruker tittelen prinsesse når jeg representerer Kongehuset, gjør mine offisielle oppdrag i inn- og utland og i private sammenhenger, skriver prinsessen.

Det betyr at prinsesse Märtha Louise i alle kommersielle sammenhenger fremover kun bruker navnet Märtha Louise. Prinsessen mener selv at dette er en god løsning.

– Det blir et tydelig skille mellom min næringsvirksomhet og min rolle som representant for Kongehuset. Jeg har dermed skapt rom for større frihet i min næringsvirksomhet.

Omstridt turné

12. mai opplyste prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett at de er kjærester. De to hadde også et samarbeid som omfattet en foredragsturné ved navn «The Princess and the Shaman», som startet uken etter. Det var turneen som sparket i gang debatten.

På lederplass oppfordret Fædrelandsvennen prinsesse Märtha til å gi fra seg prinsessetittelen, noe hun avviste på God Morgen Norge at var aktuelt å gjøre.

– Jeg er en prinsesse, og jeg er født inn i denne familien. Jeg har valgt denne livsstilen, og det er min måte å tjene penger på. Andre som gjør lignende ting får penger for det, og det gjør jeg også, sa hun.

Fjernet tittel fra nettseminar

Lørdag holder Verrett og Märtha Louise et nettseminar som prinsessen reklamerte for på sin Instagramside tirsdag. På bildet står hun titulert som prinsesse Märtha Louise, mens inne på siden hvor man kan bestille plass, bruker hun navnet Märtha Louise.

– Her er prinsessetittelen blitt fjernet, og det står nå kun Märtha Louise. Det er ikke noen andre store arrangementer på gang som må endres, sier prinsessens manager Carina Scheele Carlsen til VG.

Prinsessen har også prinsessetittelen i navnet på sin Instagram-konto. Scheele Carlsen opplyser videre at det fremover vil vise seg hva som blir endret, og hvordan det blir gjort.