Martin Henriksen gir seg på Stortinget

Arbeiderpartiets Martin Henriksen har bestemt seg for ikke å ta gjenvalg til Stortinget i valget neste år.

Det melder Harstad Tidende.

Etter valgdagen 13. september 2021 har Henriksen sittet åtte år på Stortinget.

– Jeg har holdt på med politikk i et par tiår. Siden 2002 på heltid, kun med unntak av halvannet år med andre jobber. Jeg er veldig stolt over å ha fått representere Harstad og landsdelen i åtte år, men nå er det naturlig å gå for et skifte, sier han.

(©NTB)