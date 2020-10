Martin Kolberg var sykmeldt i fem måneder – kollapset på Stortinget

Ap-veteranen Martin Kolberg ble fraktet til sykehus i ambulanse med blålys etter at han kollapset på kontoret på Stortinget i desember, men nå er han tilbake.

18. desember i fjor falt han om på kontoret og ble fraktet bort i ambulanse i full hast. Han kastet opp og klarte ikke å holde seg oppreist.

– Det var dramatisk. Symptomene kunne tyde på hjerneslag. Men i løpet av et døgn fant legene ut at det var virus på balansenerven. Jeg er nå i full sving, men det henger litt igjen. Jeg vil si at jeg er 90 prosent frisk, sier Kolberg i et intervju med Dagbladet.

Han roser vaktsentralen på Stortinget og legene på sykehuset for rask og effektiv hjelp.

I tillegg til viruset ble Kolberg rammet av en tykktarmsbetennelse senere på vinteren, som førte til nye sykehusinnleggelser. Han var tilbake først to uker før Stortinget skulle ta sommerferie.

Kolberg tar i høst fatt på sitt siste år som stortingsrepresentant. I vår ble det kjent at han har takket nei til gjenvalg, men det er ikke på grunn av sykdommen, sier han, men er resultat av overveielser over tid.

(©NTB)