Martine Ek Hagen klar for semifinale i Farmen Kjendis

- Stas å slå en så sterk konkurrent som Frank Løke

(RB.no): Ingen var raskere enn Martine Ek Hagen i den siste øvelsen i finaleuka av Farmen.

Med seieren i hinderløypa sikret langrennsløperen fra Enebakk seg den siste billetten til semifinalen i Farmen kjendis.

– Det var veldig gøy og overraskende! Spesielt stas å slå en så sterk konkurrent som Frank Løke i hinderløypa, det hadde jeg ikke trodd, sier Ek Hagen.

Før konkurransen mente Løke selv at han hadde gode sjanser til å vinne øvelsen, der to sekker med korn skulle fraktes fra den ene siden av vannet til den andre.

– Jeg vil si at jeg er favoritt og lukter seier, sa Løke da han ble spurt om hvilke forventninger han hadde til egen innsats.

Da han som nest siste deltaker begynte på løypa, ga han alt, men tapte mye tid da han mistet balansen og havnet i vannet. Den tidligere landslagsspilleren i håndball ramlet bokstavelig start i mål på tiden 3 minutter og 46 sekunder.

SEMIFINALISTER: Martine Ek Hagen, Pål Anders Ullevålseter og Inga Berit Lein er i semifinalen av Farmen Kjendis.

Det skulle vise seg å være 22 sekunder saktere enn Martine Ek Hansen, som allikevel ikke var helt fornøyd med egen innsats.

– Jeg greide ikke å ta meg helt ut, sa Martine etterpå, men strålte da hun skjønte at det holdt til en semifinaleplass.

– Jeg var så sikker på at jeg skulle hjem i dag, uttalte langrennsløperen.

Nå står hun i semifinalen sammen med Inga Berit Lein og Pål Anders Ullevålseter, som hun beskriver som sinnsykt sterke konkurrenter.

Pål Anders fikk den første semifinalebilletten etter å ha utklasset de andre i øksekast. I gårdskonkurransen stod Inga Berit igjen som sammenlagtvinner etter tre øvelser.

– Nå må jeg krysse fingrene for at det kommer noen øvelser som passer meg, og ikke er veldig gårdsrelatert, for da sliter jeg, sier Ek Hagen.

Les flere saker i Romerikes Blad her.

Mest sett siste uken