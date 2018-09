Martine Tønnessen gjenvalgt som leder i KrFU

Martine Tønnessen fra Hamar ble lørdag gjenvalgt som leder i Kristelig Folkepartis ungdomsparti på landsmøtet på Gardermoen.

KrFUs landsmøte fulgte dermed valgkomiteens innstilling. Tønnessen går inn i sitt andre år som leder for organisasjonen.

– Jeg er veldig takknemlig for tilliten landsmøtet nå viser meg. Det har vært et spennende år som leder for KrFU, og jeg gleder meg veldig til å ta fatt på det nye. Jeg vil jobbe for å få mest mulig gjennomslag for KrFUs gode politikk og å utfordre både KrF og alle andre partier, sier hun.

Den nye ledertrioen vil foruten Tønnessen bestå av Nikolai Skogan som første nestleder og Edel-Marie Haukland som andre nestleder.

Senere lørdag skal ungdomspartiet debattere moderpartiets veivalg i norsk politikk fram mot neste stortingsvalg. Mens Tønnessen vil ha KrF inn i regjeringen, har de to påtroppende nestlederne advart sterkt mot å tre inn i en regjering der også Frp sitter.

(©NTB)

