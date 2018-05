Max Hermansen fikk oppsigelse - nå gratulerer han lektor Malkenes

- All ære til Malkenes, sier den oppsagte læreren Max Hermansen.

Den 18. februar i 2016 fikk Max Hermansen sparken som lærer ved Kuben videregående skole i Oslo. Da hadde han vært sykemeldt og permittert etter konflikt med elever på grunn av sine ytringer om islam og muslimer.

Mandag fikk lektor Simon Malkenes Fritt Ords honnør for hans kritiske søkelys på manglende ytringskultur i Oslo-skolen. Det ble opprinnelig åpnet en personalsak mot han for kritiske ytringer som elever følte seg trakassert over, men saken er nå lagt bort.

«Provoserende og krenkende»

Max Hermansen hadde fått en tjenestepåtale fordi han «skulle ha opptrådt provoserende og krenkende overfor muslimske elever på måten han omtalt muslimer, islam og profeten Muhammed på», ifølge Nettavisens reportasje.

Nå stiller han seg i gratulantenes rekke til lektor Simon Malkenes: - Jeg har sendt ham en sms og gratulert ham med Fritt Ords Honnør. Samtidig ser jeg ikke at han nevner problemenes årsak; nemlig at man har gitt opphold til alt for mange muslimer i Norge, og det særlig i Oslo, mener Max Hermansen.

«De aller fleste lærere holder kjeft»

Mens Simon Malkenes ytret seg om forholdene i Oslo-skolen, var det Max Hermansens personlige politiske oppfatninger som gjorde at han fikk oppsigelse.

- Jeg brøt aldri taushetsplikten, men kalte en spade for en spade i langt større grad enn Malkenes, mener Max Hermansen.

- Det er ellers ikke noe rart at de aller fleste lærere holder kjeft, når de ser hvordan Malkenes, Clemens Saers - som nesten ble drept i klasserommet av en elev med muslimsk bakgrunn, og meg selv blir behandlet av Oslo-skolen.

- Det var tre kollegaer som støttet meg, men ingen gjorde det offentlig. Var vel redd for sin egen jobb, og eller at de ikke skulle få lønnsøkning. Det var nok å bli sett sammen med meg, eller å være venn med meg på Facebook til at en kunne få problemer med rektor, sier Max Hermansen.



Uten jobb og sliter økonomisk

Max Hermansen valgte til slutt å inngå en frivillig avtale om å slutte i jobben med Oslo kommune, mot at oppsigelsen ble trukket tilbake. Avtalen ga ham 1,2 millioner kroner i sluttvederlag - mot at han forpliktet seg til ikke å søke jobb i Utdanningsetaten frem til 2021.

- Nå er jeg uten jobb og sliter økonomisk fordi jeg ikke får en ny jobb. Ingen vil ansette en som til de grader har blitt brennmerket av deler av norske massemedia, sier Hermansen.

- Det til tross for at alt jeg mener og sier er innenfor dette: «Det er kun våre vestlige verdier basert på humanismen og den kristne kulturarv som skal gjelde i Norge.»

Lektor og tidligere offiser

Den tidligere læreren har bakgrunn som tidligere offiser, men utdannet seg til lektor og underviste som lektor i transport og logistikk ved Sogn videregående skole.

I januar 2015 var han frontperson for en marsj mot muslimsk innvandring og islam, etter mønster av den tyske bevegelsen Pegida (som står for patreotiske europeere mot islamisering).

Senere fikk Max Hermansen beskjed om at han ikke var ønsket som lærer i Oslo-skolen på grunn av «uttalelser og syn på islam». Senere har han vært aktiv i Demokratene i Norge, og leder fylkeslaget i Oslo, ifølge Wikipedia.

