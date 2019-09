Mazyar Keshvari erkjenner å ha levert fiktive reiseregninger

Stortingsrepresentant Mazyar Keshvari, som er siktet for grovt bedrageri, har sagt seg villig til å la straffesaken behandles som en tilståelsessak.

Frp-profilen erkjenner at han har levert fiktive reiseregninger til Stortinget for 450.000 kroner, melder Aftenposten.

Keshvari er siktet for grovt bedrageri, som har en strafferamme på inntil seks års fengsel.

– Siktelsen bygger på hans forklaring, opplyser forsvarer John Christian Elden, som bekrefter at hans klient erkjenner å ha ført fiktive reiseregninger for cirka 450.000 kroner i perioden 2014 til 2018.

Summen er betydelig høyere enn det som tidligere har vært kjent.

Aftenposten avdekket i oktober i fjor at Mazyar Keshvari at Frp-politikeren systematisk hadde levert fiktive reiseregninger til Stortinget. Avisen dokumenterte da at han hadde levert udokumenterte reiseregninger for 290.000 kroner gjennom en toårsperiode.

Politiets etterforskning ble avsluttet i sommer, og saken ble oversendt statsadvokaten.

Nå er det klart at Keshvari samtykker til at saken går som en tilståelsessak.